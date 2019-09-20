Viabilità Roma Regione Lazio del 20-09-2019 ore 17:15
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VIABILITÀ 20 SETTEMBRE 2019 ORE 17:05 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER L’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1, MENTRE, IN INTERNA LUNGHE CODE TRA CASSIA E PRENESTINA;
TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA LA TANGENZIALE E L’ALLACCIO COL GRA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO;
PER CHI VIAGGIA INVECE SULLA SALARIA, RALLENTAMENTI TRA FONTE DI PAPA E MONTEROTODNO SCALO IN USCITA;
TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E TORRE MAURA SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA;
INFINE, INCOLONNAMENTI SULLA PONTINA TRA VIA DI VALLERANO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE POMEZIA.
INFORMIAMO INOLTRE CHE PER OPERAZIONI DI RIMOZIONE DI UN ORDIGNO BELLICO, DOMENICA 22 SETTEMBRE SARA’ CHIUSA AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE LA STRADA REGIONALE DI FIUGGI, TRA IL KM 67+750 ED IL KM 71+900, A PARTIRE DALLE 8.30 E FINO ALLE ORE 14.00. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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