Viabilità Roma Regione Lazio del 20-09-2019 ore 18:15
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VIABILITÀ 20 SETTEMBRE 2019 ORE 18:05 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO SOSTENUTO CON CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER L’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1, MENTRE, IN INTERNA LUNGHE CODE SULL’INTERO ARCO NORD ORIENTALE DEL QUADRANTE TRA CASSIA E PRENESTINA;
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO INTENSO PER INCIDENTE TRA VIA DEI FIORENTINI E LA TANGENZIALE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA;
PER CHI VIAGGIA INVECE SULLA SALARIA, RALLENTAMENTI TRA MONTEROTONDO SCALO E SETTEBAGNI NELLE DUE DIREZIONI;
TRAFFICO RALLENTATO SULLA NOMENTANA TRA VIA DI S. ALESSANDRO E VIALE KANT IN ENTRAMBI I SENSI;
SI PROCEDE INVECE A RILENTO SULLA TIBURTINA TRA SETTECAMINI E VIA DI TOR CERVARE NELLE DUE DIREZIONI;
INFINE, PERMANGONO CODE SULLA PONTINA TRA VIA DI VALLERANO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE POMEZIA.
INFORMIAMO INOLTRE CHE PER OPERAZIONI DI RIMOZIONE DI UN ORDIGNO BELLICO, DOMENICA 22 SETTEMBRE SARA’ CHIUSA AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE LA STRADA REGIONALE DI FIUGGI, TRA IL KM 67+750 ED IL KM 71+900, A PARTIRE DALLE 8.30 E FINO ALLE ORE 14.00. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO.
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