Viabilità Roma Regione Lazio del 20-09-2019 ore 19:45

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1, MENTRE, IN INTERNA TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA E A24;

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO INTENSO TRA LA TANGENZIALE E VIA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE RACCORDO;

SULLA VIA CASSIA SI REGISTRANO FORTI RALLENTAMENTI NEL TRATTO COMPRESO TRA OLGIATA E LA STORTA E, PROSEGUENDO, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA;

INFINE, TRAFFICO RALLENTATO SULLA PONTINA TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE POMEZIA.

INFORMIAMO INOLTRE CHE PER OPERAZIONI DI RIMOZIONE DI UN ORDIGNO BELLICO, DOMENICA 22 SETTEMBRE SARA’ CHIUSA AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE LA STRADA REGIONALE DI FIUGGI, TRA IL KM 67+750 ED IL KM 71+900, A PARTIRE DALLE 8.30 E FINO ALLE ORE 14.00. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO

