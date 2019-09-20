Viabilità Roma Regione Lazio del 20-09-2019 ore 20:30
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VIABILITÀ 20 SETTEMBRE 2019 ORE 20:20 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLAZIONE IN LENTA, MA PROGRESSIVA RIPRESA. PERMANGONO TUTTAVIA RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA PONTINA E L’ARDEATINA, MENTRE, IN INTERNA TRAFFICO ANCORA INTENSO TRA LA DIRAMAZIONE ROMA-NORD E LA A24;
SEMPRE SULLA A24, MA SUL TRATTO URBANO, TRAFFICO RALLENTATO TRA LA TANGENZIALE E IL RACCORDO IN USCITA;
SULLA CASSIA SI VIAGGIA A RILENTO NEL TRATTO COMPRESO TRA OLGIATA E LA STORTA E, PROSEGUENDO, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA;
SI PROCEDE A RILENTO ANCHE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MACCHIA SAPONARA IN DIREZIONE DI CASTEL FUSANO;
INFINE, TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA APPIA TRA L’INNESTO CON LA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE.
INFORMIAMO INOLTRE CHE PER OPERAZIONI DI RIMOZIONE DI UN ORDIGNO BELLICO, DOMENICA 22 SETTEMBRE SARA’ CHIUSA AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE LA STRADA REGIONALE DI FIUGGI, TRA IL KM 67+750 ED IL KM 71+900, A PARTIRE DALLE 8.30 E FINO ALLE ORE 14.00. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO
ERA L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI, DA FEDERICO MONTI PER OGGI È TUTTO, L’INFOMOBILITA’ AUGURA UN BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA. IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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