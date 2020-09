Viabilità Roma Regione Lazio del 20-09-2020 ore 08:30

VIABILITÀ DEL 20 SETTEMBRE 2020 ORE 08:20 FRANCESCO TITOTTO

BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

AL MOMENTO LA CIRCOLAZIONE SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DELLA REGIONE NON PRESENTA CRITICITA’

SI SEGNALA UN VEICOLO FERMO O IN AVARIA SULLA A1 ROMA NAPOLI TRA ANAGNI E COLLEFERRO IN DIREZIONE ROMA.

PRESTARE ATTENZIONE

CODE SU VIA DI VERMICINO TRA LA CASILINA E VIA ENRICO FERMI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI A CAUSA DI SENSO UNICO ALTERNATO PER LAVORI

PERCORRENDO VIA CASILINA IN DIREZIONE DEL CENTRO è ANCORA CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA VIA CAPUA E VIA BUFALINI. ATTIVE DEVIAZIONI

PER GLI EVENTI

A VITERBO è IN CORSO DI SVOLGIMENTO LA FIERA DELLE MERCI. ATTIVI DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN DIVERSE STRADE DEL CENTRO FINO ALLE ORE 22:00

TUTTI I DETTAGLI SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE SUL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’UTILIZZO DELLA MASCHERINA ANCHE ALL’APERTO DALLE 18 ALLE 6.

PER CHI DEVE EFFETTUARE I TAMPONI L’ELENCO DELLE SEDI “DRIVE-IN” È CONSULTABILE SUL SITO SALUTELAZIO.IT E AL NUMERO VERDE REGIONALE 800 118 800.

Per il momento è tutto un saluto da francesco titotto e astral infombilità

Chiudiamo con un messaggio sulla sicurezza stradale

Servizio fornito da Astral