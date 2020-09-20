Viabilità Roma Regione Lazio del 20-09-2020 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 20 SETTEMBRE 2020 ORE 11:20 FRANCESCO TITOTTO
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
AL MOMENTO TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DELLA REGIONE
INCIDENTE PROVOCA CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA PROVINCIALE BRACCIANESE IN LOCALITA’ ORIOLO ROMANO
SI STA IN CODA ANCHE SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA
CONTINUANO LE CODE SU VIA DI VERMICINO TRA LA CASILINA E VIA ENRICO FERMI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI A CAUSA DI SENSO UNICO ALTERNATO PER LAVORI
PERCORRENDO VIA CASILINA IN DIREZIONE DEL CENTRO è ANCORA CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA VIA CAPUA E VIA BUFALINI. ATTIVE DEVIAZIONI
CODE SULLA REGIONALE NETTUNENSE TRA FONTANA DI PAPA E CECCHINA IN DIREZIONE DI QUESTA
PER GLI EVENTI
A VITERBO è IN CORSO DI SVOLGIMENTO LA FIERA DELLE MERCI. ATTIVI DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN DIVERSE STRADE DEL CENTRO FINO ALLE ORE 22:00
TUTTI I DETTAGLI INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’UTILIZZO DELLA MASCHERINA ANCHE ALL’APERTO DALLE 18 ALLE 6.
PER CHI DEVE EFFETTUARE I TAMPONI L’ELENCO DELLE SEDI “DRIVE-IN” È CONSULTABILE SUL SITO SALUTELAZIO.IT E AL NUMERO VERDE REGIONALE 800 118 800.
Per il momento è tutto un saluto da francesco titotto e astral infombilità
Chiudiamo con un messaggio sulla sicurezza stradale
Servizio fornito da Astral