Viabilità Roma Regione Lazio del 20-09-2020 ore 13:30

di - 20 Settembre 2020 - 13:30

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    VIABILITÀ DEL 20 SETTEMBRE 2020 ORE 13:20 FRANCESCO TITOTTO
    BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    AL MOMENTO LA CIRCOLAZIONE SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DELLA REGIONE NON PRESENTA CRITICITA’
    SULLA A12 ROMA TARQUINIA SI SEGNALA UN VEICOLO FRERMO O IN AVARIA TRA TORRIMPIETRA E CERVETERI IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA.
    PRESTARE ATTENZIONE
    CODE SU VIA DI VERMICINO TRA LA CASILINA E VIA ENRICO FERMI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI A CAUSA DI SENSO UNICO ALTERNATO PER LAVORI
    PERCORRENDO VIA CASILINA IN DIREZIONE DEL CENTRO è ANCORA CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA VIA CAPUA E VIA BUFALINI.
    CODE SU VIA DEI LAGHI IN USCITA tra la statale appia e MARINO
    CODE SULLA STATALE APPIA TRA SANTA MARIA DELLE MOLE E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE ALBANO
    E tra albano e ariccia
    PER GLI EVENTI
    A VITERBO è IN CORSO DI SVOLGIMENTO LA FIERA DELLE MERCI. ATTIVI DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN DIVERSE STRADE DEL CENTRO FINO ALLE ORE 22:00
    TUTTI I DETTAGLI INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
    INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’UTILIZZO DELLA MASCHERINA ANCHE ALL’APERTO DALLE 18 ALLE 6.
    PER CHI DEVE EFFETTUARE I TAMPONI L’ELENCO DELLE SEDI “DRIVE-IN” È CONSULTABILE SUL SITO SALUTELAZIO.IT E AL NUMERO VERDE REGIONALE 800 118 800.
    Per il momento è tutto un saluto da francesco titotto e astral infombilità
    Chiudiamo con un messaggio sulla sicurezza stradale
    Servizio fornito da Astral

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