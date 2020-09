Viabilità Roma Regione Lazio del 20-09-2020 ore 13:30

VIABILITÀ DEL 20 SETTEMBRE 2020 ORE 13:20 FRANCESCO TITOTTO

AL MOMENTO LA CIRCOLAZIONE SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DELLA REGIONE NON PRESENTA CRITICITA’

SULLA A12 ROMA TARQUINIA SI SEGNALA UN VEICOLO FRERMO O IN AVARIA TRA TORRIMPIETRA E CERVETERI IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA.

PRESTARE ATTENZIONE

CODE SU VIA DI VERMICINO TRA LA CASILINA E VIA ENRICO FERMI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI A CAUSA DI SENSO UNICO ALTERNATO PER LAVORI

PERCORRENDO VIA CASILINA IN DIREZIONE DEL CENTRO è ANCORA CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA VIA CAPUA E VIA BUFALINI.

CODE SU VIA DEI LAGHI IN USCITA tra la statale appia e MARINO

CODE SULLA STATALE APPIA TRA SANTA MARIA DELLE MOLE E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE ALBANO

E tra albano e ariccia

PER GLI EVENTI

A VITERBO è IN CORSO DI SVOLGIMENTO LA FIERA DELLE MERCI. ATTIVI DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN DIVERSE STRADE DEL CENTRO FINO ALLE ORE 22:00

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’UTILIZZO DELLA MASCHERINA ANCHE ALL’APERTO DALLE 18 ALLE 6.

PER CHI DEVE EFFETTUARE I TAMPONI L’ELENCO DELLE SEDI “DRIVE-IN” È CONSULTABILE SUL SITO SALUTELAZIO.IT E AL NUMERO VERDE REGIONALE 800 118 800.

