Viabilità Roma Regione Lazio del 20-09-2020 ore 15:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 20 SETTEMBRE 2020 ORE 15:20 SIMONE PAZZAGLIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
AL MOMENTO LA CIRCOLAZIONE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE NON PRESENTA CRITICITA’
SEGNALIAMO UN INCIDENTE SULL’A1 TRATTO FIRENZE ROMA TRA ATTIGLIANO E ORTE IN DIREZIONE ROMA SI RACCOMANDA ATTENZIONE ALLA GUIDA
SULLA SP40 SABOTINO LATINA CODE PER INCIDENTE ALL’INCROCIO CON STRADA LUNGA
PER QUANTO RIGUARDA I LAVORI
A SANTA MARINELLA DALLE 7 DI DOMANI FINO A FINE LAVORI ISTITUITO DIVIETO DI SOSTA IN VIA IV NOVEMBRE PER CONSENTIRE I LAVORI DI POTATURA A RIDOSSO DELLA LINEA FERROVIARIA A CURA DI RFI
PER IL TRASPORTO AEREO SEGNALIAMO CHE ALL’AEROPORTO DI FIUMICINO: FINO AL 19 OTTOBRE ALCUNI VOLI TRA ROMA FIUMICINO E MILANO MALPENSA SONO “COVID TESTED”
UNO SGUARDO ANCHE AL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE, NELLA GIORANATA DI OGGI 20 SETTEMBRE SONO DEVIATE LINEE ATAC A CAUSA DELLA COMPLETA PEDONALIZZAZIONE DI VIA FORI IMPERIALI
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’UTILIZZO DELLA MASCHERINA ANCHE ALL’APERTO DALLE 18 ALLE 6.
PER CHI DEVE EFFETTUARE I TAMPONI L’ELENCO DELLE SEDI “DRIVE-IN” È CONSULTABILE SUL SITO SALUTELAZIO.IT E AL NUMERO VERDE REGIONALE 800 118 800.
PER IL MOMENTO È TUTTO UN SALUTO DA SIMONE PAZZAGLIA E ASTRAL INFOMBILITÀ
CHIUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral