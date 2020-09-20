Viabilità Roma Regione Lazio del 20-09-2020 ore 17:30
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VIABILITÀ DEL 20 SETTEMBRE 2020 ORE 17:20 SIMONE PAZZAGLIA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
APRIAMO COL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE TROVIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO IN INTERNA TRA TUSCOLANA E ARDEATINA
RALLENTAMENTO ANCHE SULLA PONTNA TRA CASTAGNETTA E CASTEL ROMANO PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE ROMA
SI RALLENTA ANCHE SULL’AUREALIA ALL’ALTEZZA DI PALIDORO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
PASSIAMO AI LAVORI SULLA SS260 PICENTE: INTERVENTI DI POTATURA A CURA DI ANAS DAL KM 29+462 AL KM 48+330, DAL 21 SETTEMBRE AL 30 NOVEMBRE IN FASCIA ORARIA 7:00 ALLE 18:00 ISTITUITI SENSO UNICO ALTERNATO, DIVIETO DI SORPASSO E LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ DI 40 KM/H
A SANTA MARINELLA DALLE 7 DI DOMANI FINO A FINE LAVORI ISTITUITO DIVIETO DI SOSTA IN VIA IV NOVEMBRE PER CONSENTIRE I LAVORI DI POTATURA A RIDOSSO DELLA LINEA FERROVIARIA A CURA DI RFI
PER IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE RICORDIAMO CHE NELLA GIORANATA DI OGGI 20 SETTEMBRE SONO DEVIATE LINEE ATAC A CAUSA DELLA COMPLETA PEDONALIZZAZIONE DI VIA FORI IMPERIALI
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’UTILIZZO DELLA MASCHERINA ANCHE ALL’APERTO DALLE 18 ALLE 6.
PER CHI DEVE EFFETTUARE I TAMPONI L’ELENCO DELLE SEDI “DRIVE-IN” È CONSULTABILE SUL SITO SALUTELAZIO.IT E AL NUMERO VERDE REGIONALE 800 118 800.
PER IL MOMENTO È TUTTO UN SALUTO DA SIMONE PAZZAGLIA E ASTRAL INFOMBILITÀ
CHIUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral