Viabilità Roma Regione Lazio del 20-09-2021 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 20 SETTEMBRE 2021 ORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO CI SONO CODE TRA VIA FIORENTINI E VIA TOGLIATTI VERSO IL RACCORDO;
RACCORDO DOVE PERMANGONO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE ARDEATINA E TUSCOLANA; IN INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA;
SEMPRE CON RIFERIMENTO ALLE CONSOLARI SITUAZIONE INVARIATA SULLA CASSIA, DOVE SI PROCEDE ANCORA A RILENTO TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, E SULLA FLAMINIA TRA CORSO FRANCIA E GROTTAROSSA VERSO PRIMA PORTA;
IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ROMA-PISA-GROSSETO, A CAUSA DELL’INTERVENTO DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA AL MOMENTO IL SERVIZIO E’ SOSPESO TRA ROMA AURELIA E MACCARESE.
DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral