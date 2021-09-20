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Viabilità Roma Regione Lazio del 20-09-2021 ore 19:45

di - 20 Settembre 2021 - 19:45

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    VIABILITÀ DEL 20 SETTEMBRE 2021 ORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI
    BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
    SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO CI SONO CODE TRA VIA FIORENTINI E VIA TOGLIATTI VERSO IL RACCORDO;
    RACCORDO DOVE PERMANGONO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE ARDEATINA E TUSCOLANA; IN INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA;
    SEMPRE CON RIFERIMENTO ALLE CONSOLARI SITUAZIONE INVARIATA SULLA CASSIA, DOVE SI PROCEDE ANCORA A RILENTO TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, E SULLA FLAMINIA TRA CORSO FRANCIA E GROTTAROSSA VERSO PRIMA PORTA;
    IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ROMA-PISA-GROSSETO, A CAUSA DELL’INTERVENTO DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA AL MOMENTO IL SERVIZIO E’ SOSPESO TRA ROMA AURELIA E MACCARESE.
    DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
    Servizio fornito da Astral

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