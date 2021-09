Viabilità Roma Regione Lazio del 20-09-2021 ore 19:45

VIABILITÀ DEL 20 SETTEMBRE 2021 ORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO CI SONO CODE TRA VIA FIORENTINI E VIA TOGLIATTI VERSO IL RACCORDO;

RACCORDO DOVE PERMANGONO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE ARDEATINA E TUSCOLANA; IN INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA;

SEMPRE CON RIFERIMENTO ALLE CONSOLARI SITUAZIONE INVARIATA SULLA CASSIA, DOVE SI PROCEDE ANCORA A RILENTO TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, E SULLA FLAMINIA TRA CORSO FRANCIA E GROTTAROSSA VERSO PRIMA PORTA;

IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ROMA-PISA-GROSSETO, A CAUSA DELL’INTERVENTO DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA AL MOMENTO IL SERVIZIO E’ SOSPESO TRA ROMA AURELIA E MACCARESE.

