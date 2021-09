Viabilità Roma Regione Lazio del 20-09-2021 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 20 SETTEMBRE 2021 ORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI

IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ROMA-PISA-GROSSETO, A CAUSA DELL’INTERVENTO DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA AL MOMENTO IL SERVIZIO E’ SOSPESO TRA ROMA AURELIA E MACCARESE; I TRENI VENGONO DEVIATI TRA MACCARESE E ROMA OSTIENSE NELLA TRATTA DI PONTE GALERIA; RITARDI FINO A 30 MINUTI

E VENIAMO AL TRAFFICO: SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO CI SONO RALLENTAMENTI TRA VIA FIORENTINI E VIA TOGLIATTI VERSO IL RACCORDO;

RACCORDO DOVE LA CIRCOLAZIONE E’ RIENTRATA NELLA NORMA, MENTRE A NORD DELLA CAPITALE SI PROCEDE ANCORA A RILENTO SULLA FLAMINIA, TRA CORSO FRANCIA E GROTTAROSSA VERSO PRIMA PORTA;

IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SONO NUOVAMENTE IN STRADA LE LINEE S, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO, IN COLLABORAZIONE CON ATAC E ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ: BUS ATTIVI DAL LUNEDÌ AL VENERDI’ DALLE 7:00-10:00 E DALLE 13.00-16.00, E IL SABATO DALLE 7.00 ALLE 10.00.

