Viabilità Roma Regione Lazio del 20-09-2021 ore 20:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 20 SETTEMBRE 2021 ORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ROMA-PISA-GROSSETO, A CAUSA DELL’INTERVENTO DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA AL MOMENTO IL SERVIZIO E’ SOSPESO TRA ROMA AURELIA E MACCARESE; I TRENI VENGONO DEVIATI TRA MACCARESE E ROMA OSTIENSE NELLA TRATTA DI PONTE GALERIA; RITARDI FINO A 30 MINUTI
E VENIAMO AL TRAFFICO: SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO CI SONO RALLENTAMENTI TRA VIA FIORENTINI E VIA TOGLIATTI VERSO IL RACCORDO;
RACCORDO DOVE LA CIRCOLAZIONE E’ RIENTRATA NELLA NORMA, MENTRE A NORD DELLA CAPITALE SI PROCEDE ANCORA A RILENTO SULLA FLAMINIA, TRA CORSO FRANCIA E GROTTAROSSA VERSO PRIMA PORTA;
IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SONO NUOVAMENTE IN STRADA LE LINEE S, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO, IN COLLABORAZIONE CON ATAC E ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ: BUS ATTIVI DAL LUNEDÌ AL VENERDI’ DALLE 7:00-10:00 E DALLE 13.00-16.00, E IL SABATO DALLE 7.00 ALLE 10.00.
DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO
Servizio fornito da Astral