Viabilità Roma Regione Lazio del 20-09-2022 ore 08:15

VIABILITÀ DEL 19 SETTEMBRE 2022 ORE 20:20 CLAUDIO VELOCCIA

UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.

PERCORRENDO LA STATALE PONTINA PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA DIREZIONE EUR, AL MOMENTO STRADA CHIUSA AL TRAFFICO, ATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO

RIMANENDO SULLA VIA PONTINA UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA SPINACETO DIREZIONE LATINA

IN VIA CRISTOFORO COLOMBO PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA

SI RALLENTA IN VIA APPIA ALTEZZA SANTA MARIA DELLE MOLE DIREZIONE ALBANO

IN VIA CASILINA RALLENTAMENTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA

MENTRE IN VIA PRENESTINA SI STA IN CODA TRA IL GRANDE R ACCORDO E VIA DI TORRENOVA DIREIZONE PONTE DI NONA

IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA A TOR LUPARA TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMENTANA BIS NEI DUE SENSI DI MARCIA

MENTRE IN VIA INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO

SULLA FERROVIA METROMARE DA QUESTA SERA RIPRENDERANNO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, IL SERVIZIO SARÀ INTERROTTO SULL’INTERA LINEA CON LE ULTIME PARTENZE DA PORTA SAN PAOLO ALLE 20.48, E DA COLOMBO ALLE 21. ATTIVO IL SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO. NELLE GIORNATE DI SABATO E DOMENICA, LA CIRCOLAZIONE SARÀ INVECE REGOLARE SULL’INTERA TRATTA.

Servizio fornito da Astral