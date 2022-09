Viabilità Roma Regione Lazio del 20-09-2022 ore 18:15

VIABILITÀ DEL 20 SETTEMBRE 2022 ORE 18.05 GIANGUIDO LOMBARDI

TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DALLA CASSIA BIS FINO ALL’USCITA PER LA RUSTICA; DISAGI ANCHE IN ESTERNA, CON LUNGHE CODE DALLA ROMA-FIUMICINO FINO ALLA ROMANINA; RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, A PARTIRE DAL BIVIO PER LA TOGLIATTI FINO AL RACCORDO IN USCITA;

E CI SPOSTIAMO A SUD DELLA CAPITALE: SULLA VIA DEL MARE RESTA CHIUSO PER LAVORI IL TRATTO TRA ACILIA E OSTIA ANTICA NEI DUE SENSI DI MARCIA; RIPERCUSSIONI AL TRAFFICO, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO FINO AD ACILIA; SEMPRE IN DIREZIONE OSTIA CODE SULLA COLOMBO, TRA LO STESSO RACCORDO E VIA DI MALAFEDE, E SULLA VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO DALLA PORTUENSE FINO AL PONTE DI TOR BOACCIANA;

PER LA PRESENZA DI CANTIERI RESTA INVARIATA LA SITUAZIONE SULLA PONTINA, CON INCOLONNAMENTI TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA, E SULLA CASSIA BIS DOVE SI PROCEDE ANCORA A RILENTO TRA IL RACCORDO E LA GIUSTINIANA;

