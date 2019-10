Viabilità Roma Regione Lazio del 20-10-2019 ore 07:30

VIABILITÀ 20 OTTOBRE 2019 ORE 07.20 ALESSIO CONTI

ATTENZIONE ALLA NEBBIA: SULL’A1 ROMA NAPOLI VISIBILITA’ A 90-100 METRI TRA FERENTINO E VALMONTONE, TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E L’A24 ROMA TERAMO E SULLA FIRENZE ROMA TRA PONZANO ROMANO E MAGLIANO SABINA.

LIMITATA LA VISIBILITA’ PER NEBBIA ANCHE SULL’A24 TRA VICOVARO MANDELA E VALLE DEL SALTO, QUI RIDOTTA AD 80 METRI

PER TUTTA LA GIORNATA DI OGGI A ROMA SARANNO CHIUSE AL TRAFFICO MOLTE VIE DEL CENTRO, CON CONSEGUENTE DEVIAZIONE DELLE LINEE BUS PER LA MANIFESTAZIONE VIA LIBERA, UNA RETE CICLOPEDONALE CON STRADE RISERVATE A PEDONI E CICLISTI.

SEMPRE A ROMA CHIUSE LE VIE DEL CENTRO ANCHE PER LA ROMA URBS MUNDI, CORSA DI 15 KM CHE SI SNODA PER LE VIE DEL CENTRO DI ROMA, INTERESSANDO IL COLOSSEO, VIA DEI FORI IMPERIALI, PIAZZA VENEZIA, VIA DEL CORSO, PIAZZA DI SPAGNA, VIA NAZIONALE, MURA AURELIANE. DEVIASTE ANCHE LE LINEE BUS FINO ALLE 11.00

OGGI ULTIMO GIORNO DEL MAKER FAIRE ALLA FIERA DI ROMA. POTENZIATA LA LINEA FERROVIARIA FL1 ORTE – ROMA – FIUMICINO AEREOPORTO

PER GLI EVENTI SEGNIALIAMO ANCHE LA 6à EDIZIONE DEL TRIATHLON OLIMPICO A SABAUDIA, IN PROVINCIA DI LATINA. ATTIVI DIVIETI DI SOSTA SUL LUNGO MARE E DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PERMANENTE TRA IL LUNGOMARE E PONTE GIOVANNI 23. OVVIAMENTE DIVIETO DI CIRCOLAZIONE ANCHE DURANTE IL TRANSITO DEGLI ATLETI IN BICICLETTA SUL PERCORSO DI GARA.

