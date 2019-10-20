Viabilità Roma Regione Lazio del 20-10-2019 ore 08:30
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VIABILITÀ 20 OTTOBRE 2019 ORE 08.20 ALESSIO CONTI
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
ATTENZIONE ALLA NEBBIA: SULL’A1 FIRENZE ROMA VISIBILITA’ A 100 METRI TRA FABBRO E GUIDONIA MONTECELIO, E SULLA ROMA NAPOLI TRA VALMONTONE E FERENTINO.
LIMITATA LA VISIBILITA’ PER NEBBIA ANCHE SULL’A24 TRA VICOVARO MANDELA E VALLE DEL SALTO, QUI RIDOTTA AD 80 METRI
PER TUTTA LA GIORNATA DI OGGI A ROMA SARANNO CHIUSE AL TRAFFICO MOLTE VIE DEL CENTRO, CON CONSEGUENTE DEVIAZIONE DELLE LINEE BUS PER LA MANIFESTAZIONE VIA LIBERA, UNA RETE CICLOPEDONALE CON STRADE RISERVATE A PEDONI E CICLISTI.
SEMPRE A ROMA CHIUSE LE VIE DEL CENTRO ANCHE PER LA ROMA URBS MUNDI, CORSA DI 15 KM CHE INTERESSA IL COLOSSEO, VIA DEI FORI IMPERIALI, PIAZZA VENEZIA, VIA DEL CORSO, PIAZZA DI SPAGNA, VIA NAZIONALE E LE MURA AURELIANE. DEVIATE ANCHE LE LINEE BUS FINO ALLE 11.00
OGGI, ULTIMO GIORNO DEL MAKER FAIRE ALLA FIERA DI ROMA. POTENZIATA LA LINEA FERROVIARIA FL1 ORTE – ROMA – FIUMICINO AEREOPORTO
PER GLI EVENTI NEL LAZIO SEGNIALIAMO LA 6à EDIZIONE DEL TRIATHLON OLIMPICO A SABAUDIA, IN PROVINCIA DI LATINA.
ATTIVI DIVIETI DI SOSTA SUL LUNGO MARE E DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER L’INTERA GIORNATA TRA IL LUNGOMARE E PONTE GIOVANNI 23.
OVVIAMENTE, IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E’ ESTESO ANCHE DURANTE IL TRANSITO DEGLI ATLETI IN BICICLETTA SUL PERCORSO DI GARA.
DA ALESSIO CONTI AL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE
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