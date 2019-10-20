Viabilità Roma Regione Lazio del 20-10-2019 ore 09:30
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VIABILITÀ 20 OTTOBRE 2019 ORE 09.20 ALESSIO CONTI
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
ATTENZIONE ALLA NEBBIA: SULL’A1 ROMA NAPOLI VISIBILITA’ A 100 METRI TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E GUIDONIA MONTECELIO
LIMITATA LA VISIBILITA’ PER NEBBIA ANCHE SULL’A24 ROMA TERAMO TRA VICOVARO MANDELA E VALLE DEL SALTO, QUI RIDOTTA AD 80 METRI
PER TUTTA LA GIORNATA DI OGGI A ROMA SARANNO CHIUSE AL TRAFFICO MOLTE VIE DEL CENTRO, CON CONSEGUENTE DEVIAZIONE DELLE LINEE BUS PER LA MANIFESTAZIONE VIA LIBERA, UNA RETE CICLOPEDONALE CON STRADE RISERVATE A PEDONI E CICLISTI.
SEMPRE A ROMA CHIUSE LE VIE DEL CENTRO ANCHE PER LA ROMA URBS MUNDI, CORSA DI 15 KM CHE INTERESSA IL COLOSSEO, VIA DEI FORI IMPERIALI, PIAZZA VENEZIA, VIA DEL CORSO, PIAZZA DI SPAGNA, VIA NAZIONALE E LE MURA AURELIANE. DEVIATE ANCHE LE LINEE BUS FINO ALLE 11.00
OGGI, ULTIMO GIORNO DEL MAKER FAIRE ALLA FIERA DI ROMA. PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI DA E PER LA FIERA, POTENZIATA LA LINEA FERROVIARIA FL1 ORTE – ROMA – FIUMICINO AEREOPORTO
PER GLI EVENTI NEL LAZIO A CERVETERI IN PROGRAMMA “PROFUMI E SAPORI D’AUTUNNO”.
PER IL GRANDE AFFLUSSO PREVISTO PER OGGI: DIVIETO DI TRANSITO FINO ALLE 22.00 IN VIA ROMA VIA AGILLINA E VIA SANTA MARIA
DA ALESSIO CONTI AL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE
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