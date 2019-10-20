Viabilità Roma Regione Lazio del 20-10-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ 20 OTTOBRE 2019 ORE 10.20 ALESSIO CONTI
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO PRETTAMENTE SCORREVOLE SULLA RETE VIARIA DELLA REGIONE
RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA.
SULLA SALARIA RALLENTAMENTI E CODE VERSO RIETI TRA SETTEBAGNI E MONTEROTONDO SCALO.
CODE SULL’ARDEATINA ALL’ALTEZZA DEL DIVINO AMORE NEI DUE SENSI DI MARCIA
PER TUTTA LA GIORNATA DI OGGI A ROMA SARANNO CHIUSE AL TRAFFICO MOLTE VIE DEL CENTRO, CON CONSEGUENTE DEVIAZIONE DELLE LINEE BUS PER LA MANIFESTAZIONE VIA LIBERA, UNA RETE CICLOPEDONALE CON STRADE RISERVATE A PEDONI E CICLISTI.
OGGI, ULTIMO GIORNO DEL MAKER FAIRE ALLA FIERA DI ROMA. PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI DA E PER LA FIERA, POTENZIATA LA LINEA FERROVIARIA FL1 ORTE – ROMA – FIUMICINO AEREOPORTO
PER GLI EVENTI NEL LAZIO A CERVETERI IN PROGRAMMA “PROFUMI E SAPORI D’AUTUNNO”.
PER IL GRANDE AFFLUSSO PREVISTO PER OGGI: DIVIETO DI TRANSITO FINO ALLE 22.00 IN VIA ROMA VIA AGILLINA E VIA SANTA MARIA
DA ALESSIO CONTI AL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE
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