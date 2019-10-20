Viabilità Roma Regione Lazio del 20-10-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ 20 OTTOBRE 2019 ORE 11.20 ALESSIO CONTI
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA.
SULLA SALARIA RALLENTAMENTI E CODE VERSO RIETI TRA SETTEBAGNI E MONTEROTONDO SCALO.
SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO, USCENDO DA ROMA SEMPRE SULLA CASILINA CI SONO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA A SAN CESAREO
IN PROVINCIA DI VITERBO TRAFFICO INTENSO NELLA ZONA DEL LAGO DI VICO PER I TANTI EVENTI DI QUESTA GIORNATA. MAGGIORI DETTAGLI SUL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
A CERVETERI IN PROGRAMMA “PROFUMI E SAPORI D’AUTUNNO”.
PER IL GRANDE AFFLUSSO PREVISTO PER OGGI: DIVIETO DI TRANSITO FINO ALLE 22.00 IN VIA ROMA VIA AGILLINA E VIA SANTA MARIA
A ROMA SARANNO CHIUSE AL TRAFFICO MOLTE VIE DEL CENTRO, CON CONSEGUENTE DEVIAZIONE DELLE LINEE BUS PER LA MANIFESTAZIONE VIA LIBERA, UNA RETE CICLOPEDONALE CON STRADE RISERVATE A PEDONI E CICLISTI.
INFINE OGGI, ULTIMO GIORNO DEL MAKER FAIRE ALLA FIERA DI ROMA. PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI DA E PER LA FIERA, POTENZIATA LA LINEA FERROVIARIA FL1 ORTE – ROMA – FIUMICINO AEREOPORTO
DA ALESSIO CONTI AL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE
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