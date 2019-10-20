Viabilità Roma Regione Lazio del 20-10-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ 20 OTTOBRE 2019 ORE 12.20 ALESSIO CONTI
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE, INCIDENTE TRA 6 VEICOLI NELLA GALLERIA APPIA, CI SONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA DALLA CASILINA,
SULLA STESSA CASILINA CODE A TRATTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO, USCENDO DA ROMA CI SONO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA A SAN CESAREO A CAUSA DEL CANTIERE CHE RIDUCE LA CARREGGIATA.
NELLA ZONA DI CASTELLI TRAFFICO INTENSO A VELLETRI SULL’APPIA E SULLA PROVINCIALE ARIANA.
CODE VERSO MARINO SULLA VIA DEI LAGHI, INCOLONNAMENTI ANCHE IN INGRESSO A ROCCA DI PAPA E A FRASCATI
CI SPOSTIAMO IN PROVINCIA DI VITERBO TRAFFICO INTENSO NELLA ZONA DEL LAGO DI VICO PER I TANTI EVENTI DI QUESTA GIORNATA.
INCOLONNAMENTI SULLA CASSIA ANCHE IN ENTRATA A BOLSENA TRA VIALE CRISTOFORO COLOMBO E VIA DE GASPERI
A ROMA SARANNO CHIUSE AL TRAFFICO MOLTE VIE DEL CENTRO, CON CONSEGUENTE DEVIAZIONE DELLE LINEE BUS PER LA MANIFESTAZIONE VIA LIBERA, UNA RETE CICLOPEDONALE CON STRADE RISERVATE A PEDONI E CICLISTI.
INFINE OGGI, ULTIMO GIORNO DEL MAKER FAIRE ALLA FIERA DI ROMA. PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI DA E PER LA FIERA, POTENZIATA LA LINEA FERROVIARIA FL1 ORTE – ROMA – FIUMICINO AEREOPORTO
DA ALESSIO CONTI AL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE
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