Viabilità Roma Regione Lazio del 20-10-2019 ore 13:30

SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA RIMOSSO L’INCIDENTE NELLA GALLERIA APPIA, MA PER UN ALTRO INCIDENTE ALLA FINE DELLA COMPLANARE DELLA DIRAMAZIONE ROMA SUD RESTANO CODE DALLA PRENESTINA, PER EFFETTO CODE ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DA TORVERGATA

SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO, USCENDO DA ROMA CI SONO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA A SAN CESAREO A CAUSA DEL CANTIERE CHE RIDUCE LA CARREGGIATA.

NELLA ZONA DI CASTELLI CODE VERSO MARINO SULLA VIA DEI LAGHI, INCOLONNAMENTI ANCHE IN INGRESSO A ROCCA DI PAPA E GROTTAFERRATA

CODE A TRATTI SULLA ANAGNINA DA MORENA A GROTTAFERRATA

CODE A TRATTI ANCHE SULL’APPIA DALLA VIA DEI LAGHI A CASTEL GANDOLFO VERSO ALBANO

CI SPOSTIAMO IN PROVINCIA DI VITERBO TRAFFICO INTENSO NELLA ZONA DEL LAGO DI VICO PER I TANTI EVENTI DI QUESTA GIORNATA.

TORNIAMO A ROMA, SARANNO CHIUSE AL TRAFFICO DIVERSE VIE DEL CENTRO, CON CONSEGUENTE DEVIAZIONE DELLE LINEE BUS PER LA MANIFESTAZIONE VIA LIBERA, UNA RETE CICLOPEDONALE CON STRADE RISERVATE A PEDONI E CICLISTI.

INFINE OGGI, ULTIMO GIORNO DEL MAKER FAIRE ALLA FIERA DI ROMA. PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI DA E PER LA FIERA, POTENZIATA LA LINEA FERROVIARIA FL1 ORTE – ROMA – FIUMICINO AEREOPORTO

