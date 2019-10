Viabilità Roma Regione Lazio del 20-10-2019 ore 17:30

VIABILITÀ 20 OTTOBRE 2019 ORE 17.20 WILLIAMS TALARICO

BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E L’ARDEATINA

UNICA SEGNALAZIONE RALLENTAMENTI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN ENTRATA AL RACCORDO

SULLA ROMA-FIUMICINO CODE PER IMMISSIONE AL RACCORDO

TRAFFICO INTESO SULLA STRADA REGIONALE DI ROCCA DI PAPA, TRA VIA DEI LAGHI E ROCCA DI PAPA IN ENTRAMBE LE DIREZIONE

CODE SULL’APPIA NEI PRESSI DI FRATTOCCHIE, ALBANO LAZIALE E ARICCIA

SEMPRE SULL’APPIA CODE IN DIREZIONE DI ROMA TRA VIA DEI LAGHI E IL RACCORDO

PER GLI EVENTI NEL LAZIO A CERVETERI IN PROGRAMMA “PROFUMI E SAPORI D’AUTUNNO”.

PER IL GRANDE AFFLUSSO PREVISTO PER OGGI: DIVIETO DI TRANSITO FINO ALLE 22.00 IN VIA ROMA VIA AGILLINA E VIA SANTA MARIA

INFINE OGGI A ROMA SARANNO CHIUSE AL TRAFFICO MOLTE VIE DEL CENTRO, CON CONSEGUENTE DEVIAZIONE DELLE LINEE BUS PER LA MANIFESTAZIONE VIA LIBERA, UNA RETE CICLOPEDONALE CON STRADE RISERVATE A PEDONI E CICLISTI.

DA WILLIAMS TALARIO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE

Servizio fornito da Astral