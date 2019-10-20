Viabilità Roma Regione Lazio del 20-10-2019 ore 19:00
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VIABILITÀ 20 OTTOBRE 2019 ORE 18.50 WILLIAMS TALARICO
BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E L’ARDEATINA
MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LA COLOMBO E LA ROMANINA
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE IN ENTRATA AL RACCORDO DA TORRENOVA
CODE A TRATTI SULL’A1 TRA COLLEFERRO E SAN CESAREO IN DIREZIONE ROMA
SULL’A24 ROMA-TERAMO CODE TRA VICOVARO E TIVOLI IN DIREZIONE ROMA
CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA TOR CERVARA E VIA FIORENTINI IN DIREZIONE DEL CENTRO
SULLA ROMA-FIUMICINO CODE PER IMMISSIONE AL RACCORDO
LUNGHE CODE SULLA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI ROMA
TRAFFICO INTESO SULLA STRADA REGIONALE DI ROCCA DI PAPA, TRA VIA DEI LAGHI E ROCCA DI PAPA IN ENTRAMBE LE DIREZIONE
CODE SULL’APPIA NEI PRESSI DI FRATTOCCHIE, ALBANO LAZIALE E ARICCIA
SEMPRE SULL’APPIA CODE IN DIREZIONE DI ROMA TRA VIA DEI LAGHI E IL RACCORDO
SULLA NETTUNENSE CODE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI PAVONA E APRILIA
DA WILLIAMS TALARIO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE
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