Viabilità Roma Regione Lazio del 20-10-2019 ore 19:00

VIABILITÀ 20 OTTOBRE 2019 ORE 18.50 WILLIAMS TALARICO

BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E L’ARDEATINA

MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LA COLOMBO E LA ROMANINA

SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE IN ENTRATA AL RACCORDO DA TORRENOVA

CODE A TRATTI SULL’A1 TRA COLLEFERRO E SAN CESAREO IN DIREZIONE ROMA

SULL’A24 ROMA-TERAMO CODE TRA VICOVARO E TIVOLI IN DIREZIONE ROMA

CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA TOR CERVARA E VIA FIORENTINI IN DIREZIONE DEL CENTRO

SULLA ROMA-FIUMICINO CODE PER IMMISSIONE AL RACCORDO

LUNGHE CODE SULLA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI ROMA

TRAFFICO INTESO SULLA STRADA REGIONALE DI ROCCA DI PAPA, TRA VIA DEI LAGHI E ROCCA DI PAPA IN ENTRAMBE LE DIREZIONE

CODE SULL’APPIA NEI PRESSI DI FRATTOCCHIE, ALBANO LAZIALE E ARICCIA

SEMPRE SULL’APPIA CODE IN DIREZIONE DI ROMA TRA VIA DEI LAGHI E IL RACCORDO

SULLA NETTUNENSE CODE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI PAVONA E APRILIA

DA WILLIAMS TALARIO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE

Servizio fornito da Astral