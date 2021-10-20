Viabilità Roma Regione Lazio del 20-10-2021 ore 15:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 20 OTTOBRE 2021 ORE 15.20 GINA PANDOLFO
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO. IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI E CODE INTERESSANO
LA FLAMINIA DA VIA VALDAGNO AL RACCORDO, IN USCITA
NEL SENSO OPPOSTO, VERSO IL CENTRO CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, PER LAVORI CHE COMPORTANO LA RIDUZIONE DI CARREGGIATA
TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SUL RACCORDO ANULARE, IN ESTERNA
TRA LE USCITE ARDEATINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD E ALL’ALTEZZA DELLA PRENESTINA
IN INTERNA, CODE TRA TUSCOLANA E APPIA
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO A VIALE TOGLIATTI, IN USCITA
ORA IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO
SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA, LA CIRCOLAZIONE E’ SOSPESA TRA MALATEESTA E SAN GIOVANNI, PER UN GUASTO TECNICO. ATTIVO IL SERVIZIO SOSTITUTIVO CON BUS
INFINE, RICORDIAMO CHE SONO ATTIVE LE LINEE S, IL POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO IN COLLABORAZIONE CON ATAC E ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ.
TRA LE PRINCIPALI NOVITÀ LA LINEA S15 ACILIA-PIRAMIDE PROLUNGA L’ORARIO POMERIDIANO DALLE 13.00 SINO ALLE 19.00, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ,
RESTANO INVARIATI I GIORNI E GLI ORARI PER LE ALTRE LINEE S.
E’ TUTTO DA ASTRAL INFOMOBILITA, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral