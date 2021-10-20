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Viabilità Roma Regione Lazio del 20-10-2021 ore 15:30

di - 20 Ottobre 2021 - 15:30

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    VIABILITÀ DEL 20 OTTOBRE 2021 ORE 15.20 GINA PANDOLFO
    UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO. IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
    PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI E CODE INTERESSANO
    LA FLAMINIA DA VIA VALDAGNO AL RACCORDO, IN USCITA
    NEL SENSO OPPOSTO, VERSO IL CENTRO CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, PER LAVORI CHE COMPORTANO LA RIDUZIONE DI CARREGGIATA
    TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SUL RACCORDO ANULARE, IN ESTERNA
    TRA LE USCITE ARDEATINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD E ALL’ALTEZZA DELLA PRENESTINA
    IN INTERNA, CODE TRA TUSCOLANA E APPIA
    CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO A VIALE TOGLIATTI, IN USCITA
    ORA IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO
    SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA, LA CIRCOLAZIONE E’ SOSPESA TRA MALATEESTA E SAN GIOVANNI, PER UN GUASTO TECNICO. ATTIVO IL SERVIZIO SOSTITUTIVO CON BUS
    INFINE, RICORDIAMO CHE SONO ATTIVE LE LINEE S, IL POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO IN COLLABORAZIONE CON ATAC E ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ.
    TRA LE PRINCIPALI NOVITÀ LA LINEA S15 ACILIA-PIRAMIDE PROLUNGA L’ORARIO POMERIDIANO DALLE 13.00 SINO ALLE 19.00, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ,
    RESTANO INVARIATI I GIORNI E GLI ORARI PER LE ALTRE LINEE S.
    E’ TUTTO DA ASTRAL INFOMOBILITA, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

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