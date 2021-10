Viabilità Roma Regione Lazio del 20-10-2021 ore 16:30

VIABILITÀ DEL 20 OTTOBRE 2021 ORE 16.20 GINA PANDOLFO

UN SALUTO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO. IN REDAZIONE GINA PANDOLFO

TRAFFICO IN AUMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE ALCUNI INCIDENTI, MA VEDIAMO NEL DETTAGLIO

SULLA FLAMINIA UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI SAXA RUBRA E’ LA CAUSA DELLE CODE A PARTIRE DA VIA DI VIGNA STELLUTI, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN TAMPONAMENTO SULLA SORPASSO, CAUSA CODE DALLA TANGENZIALE EST A FIORENTINI, IN USCITA

CI SPOSTIAMO ORA SULLA PONTINA ALTRO INCIDNETE PROVOCA CODE DA VIA DEI RUTULI A VIA DI VALLELATA, IN DIREZIONE LATINA

SUL RACCORDO ANULARE ENNESIMO INCIDENTE IN INTERNA, CODE TRA GLI SVINCOLI LA RUSTICA E APPIA

IN ESTERNA PER LO STESSO MOTIVO, UN INCIDENTE, CODE TRA COLOMBO E ARDEATINA

UN INVITO ALLA PRUDENZA NELLA GUIDA

LE ALTRE NOTIZIE IL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA FL6 ROMA-NAPOLI VIA CASSINO RALLENTAMENTI PER UN GUASTO ALLA LINEA

STIMATI RITARDI SINO A 40’ PER I TRENI IN VIAGGIO

ANCORA INTERROTTA LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA DI ROMA, TRA MALATEESTA E SAN GIOVANNI, PER UN GUASTO TECNICO. ATTIVO IL SERVIZIO SOSTITUTIVO CON BUS

E’ TUTTO DA ASTRAL INFOMOBILITA, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral