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Viabilità Roma Regione Lazio del 20-10-2021 ore 16:30

di - 20 Ottobre 2021 - 16:30

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    VIABILITÀ DEL 20 OTTOBRE 2021 ORE 16.20 GINA PANDOLFO
    UN SALUTO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO. IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
    TRAFFICO IN AUMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE ALCUNI INCIDENTI, MA VEDIAMO NEL DETTAGLIO
    SULLA FLAMINIA UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI SAXA RUBRA E’ LA CAUSA DELLE CODE A PARTIRE DA VIA DI VIGNA STELLUTI, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE
    SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN TAMPONAMENTO SULLA SORPASSO, CAUSA CODE DALLA TANGENZIALE EST A FIORENTINI, IN USCITA
    CI SPOSTIAMO ORA SULLA PONTINA ALTRO INCIDNETE PROVOCA CODE DA VIA DEI RUTULI A VIA DI VALLELATA, IN DIREZIONE LATINA
    SUL RACCORDO ANULARE ENNESIMO INCIDENTE IN INTERNA, CODE TRA GLI SVINCOLI LA RUSTICA E APPIA
    IN ESTERNA PER LO STESSO MOTIVO, UN INCIDENTE, CODE TRA COLOMBO E ARDEATINA
    UN INVITO ALLA PRUDENZA NELLA GUIDA
    LE ALTRE NOTIZIE IL TRASPORTO FERROVIARIO
    SULLA LINEA FL6 ROMA-NAPOLI VIA CASSINO RALLENTAMENTI PER UN GUASTO ALLA LINEA
    STIMATI RITARDI SINO A 40’ PER I TRENI IN VIAGGIO
    ANCORA INTERROTTA LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA DI ROMA, TRA MALATEESTA E SAN GIOVANNI, PER UN GUASTO TECNICO. ATTIVO IL SERVIZIO SOSTITUTIVO CON BUS
    E’ TUTTO DA ASTRAL INFOMOBILITA, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

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