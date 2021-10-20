Viabilità Roma Regione Lazio del 20-10-2021 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 20 OTTOBRE 2021 ORE 16.20 GINA PANDOLFO
UN SALUTO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO. IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
TRAFFICO IN AUMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE ALCUNI INCIDENTI, MA VEDIAMO NEL DETTAGLIO
SULLA FLAMINIA UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI SAXA RUBRA E’ LA CAUSA DELLE CODE A PARTIRE DA VIA DI VIGNA STELLUTI, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN TAMPONAMENTO SULLA SORPASSO, CAUSA CODE DALLA TANGENZIALE EST A FIORENTINI, IN USCITA
CI SPOSTIAMO ORA SULLA PONTINA ALTRO INCIDNETE PROVOCA CODE DA VIA DEI RUTULI A VIA DI VALLELATA, IN DIREZIONE LATINA
SUL RACCORDO ANULARE ENNESIMO INCIDENTE IN INTERNA, CODE TRA GLI SVINCOLI LA RUSTICA E APPIA
IN ESTERNA PER LO STESSO MOTIVO, UN INCIDENTE, CODE TRA COLOMBO E ARDEATINA
UN INVITO ALLA PRUDENZA NELLA GUIDA
LE ALTRE NOTIZIE IL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA FL6 ROMA-NAPOLI VIA CASSINO RALLENTAMENTI PER UN GUASTO ALLA LINEA
STIMATI RITARDI SINO A 40’ PER I TRENI IN VIAGGIO
ANCORA INTERROTTA LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA DI ROMA, TRA MALATEESTA E SAN GIOVANNI, PER UN GUASTO TECNICO. ATTIVO IL SERVIZIO SOSTITUTIVO CON BUS
E’ TUTTO DA ASTRAL INFOMOBILITA, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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