Viabilità Roma Regione Lazio del 20-11-2019 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 20 NOVEMBRE 2019 ORE 07:20 FLAVIA DONDOLINI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON IL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO IN AUMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO

INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN FILA TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA,

IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA;

CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA RACCORDO ANULARE E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO;

SEMPRE IN DIREZIONE ROMA SI PROCEDE A RILENTO SULLA FLAMINIA, TRA QUARTICCIOLO E PRIMA PORTA, E SULLA SALARIA TRA MONTEROTONDO SCALO E TENUTA SANTA COLOMBA;

CI SPOSTIAMO PIU’ A SUD, DOVE SI REGISTRANO RALLENTAMENTI SULL’APPIA, TRA CIAMPINO E IL RACCORDO.

SULLA PONTINA CODE A TRATTI TRA CINQUE PODERI E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE ROMA

PROSEGUENDO VERSO L’EUR, SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI SPINACETO;

IN CHIUSURA IL TRASPORTO MARITTIMO: A CAUSA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEO, E’ STATA SOPPRESSA LA CORSA DELL’UNITA’ VELOCE PONZA – FORMIA PREVISTA PER LE ORE 7.45.

DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral