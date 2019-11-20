Viabilità Roma Regione Lazio del 20-11-2019 ore 08:15
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VIABILITÀ DEL 20 NOVEMBRE 2019 ORE 08:05 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
APRIAMO CON LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE DOVE SI REGISTRANO INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E LAURENTINA;
IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA TRA L’ALLACCIO CON LA A24 ROMA-TERAMO E LA NOMENTANA, PIU’ AVANTI TRA LA CASSIA E L’AURELIA E TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE.
TRAFFICO CONGESTIONATO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE ROMA.
SULLA STESSA A24 ROMA TERAMO SI SEGNALA NEBBIA A BANCHI TRA VICOVARO MANDELA E TAGLIACOZZO, CON VISIBILITA’ A 90 METRI. L’INVITO E’ DI PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE.
SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA
SI PROCEDE A RILENTO SULLA SALARIA TRA MONTEROTONDO SCALO E TENUTA SANTA COLOMBA, IN DIREZIONE ROMA ;
CI SPOSTIAMO A SUD DELLA CAPITALE, SULLA PONTINA DOVESI STA IN FILA, IN DIREZIONE ROMA, ALL’ALTEZZA DI POMEZIA, PIU’ AVANTI RALLENTAMENTI TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA, E PROSEGUENDO SEMPRE VERSO LA CAPITALE DISAGI TRA SPINACETO E IL RACCORDO ANULARE;
SULL’APPIA CODE TRA SANTA MARIA DELLE MOLE E IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE CENTRO.
DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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