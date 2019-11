Viabilità Roma Regione Lazio del 20-11-2019 ore 09:15

VIABILITÀ DEL 20 NOVEMBRE 2019 ORE 08:35 FLAVIA DONDOLINI

BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

IN APERTURA LA SITUAZIONE SITUAZIONE SULLA FLAMINIA DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE ALL’ALTEZZA DI LABARO IN DIREZIONE GRA

E PASSIAMO PROPRIO AL RACCORDO ANULARE DOVE SI REGISTRANO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E L’ALLACCIO CON LA A24 ROMA TERAMO, INCOLONNAMENTI SEMPRE IN INTERNA TRA LA CASILINA E LAURENTINA;

IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA TRA LA CASILINA E LA NOMENTANA, PIU’ AVANTI TRA L’AURELIA E LA PONTINA, CON RIPERCUSSIONI SULLA COMPLANARE DELLA ROMA FIUMICINO, IN DIREZIONE GRA

TRAFFICO CONGESTIONATO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE ROMA. IN USCITA DA ROMA, RALLENTAMENTI TRA FIORENTINI E IL RACCORDO ANULARE

SULLA STESSA A24 ROMA TERAMO SI SEGNALA NEBBIA A BANCHI TRA VICOVARO MANDELA E TAGLIACOZZO, CON VISIBILITA’ A 90 METRI. INOLTRE, RICORDIAMO LAVORI IN CORSO SUL TRATTO tra Vicovaro-Mandela e Carsoli-Oricola fino alle 17:00 DI OGGI. L’INVITO E’ DI PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE.

SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA

A SUD DELLA CAPITALE, SULLA PONTINA DISAGI, IN DIREZIONE ROMA, TRA TOR DE CENCI E IL RACCORDO ANULARE

INFINE, SULL’APPIA CODE TRA SANTA MARIA DELLE MOLE E IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE CENTRO.

DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral