Viabilità Roma Regione Lazio del 20-11-2019 ore 09:15
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VIABILITÀ DEL 20 NOVEMBRE 2019 ORE 08:35 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA LA SITUAZIONE SITUAZIONE SULLA FLAMINIA DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE ALL’ALTEZZA DI LABARO IN DIREZIONE GRA
E PASSIAMO PROPRIO AL RACCORDO ANULARE DOVE SI REGISTRANO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E L’ALLACCIO CON LA A24 ROMA TERAMO, INCOLONNAMENTI SEMPRE IN INTERNA TRA LA CASILINA E LAURENTINA;
IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA TRA LA CASILINA E LA NOMENTANA, PIU’ AVANTI TRA L’AURELIA E LA PONTINA, CON RIPERCUSSIONI SULLA COMPLANARE DELLA ROMA FIUMICINO, IN DIREZIONE GRA
TRAFFICO CONGESTIONATO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE ROMA. IN USCITA DA ROMA, RALLENTAMENTI TRA FIORENTINI E IL RACCORDO ANULARE
SULLA STESSA A24 ROMA TERAMO SI SEGNALA NEBBIA A BANCHI TRA VICOVARO MANDELA E TAGLIACOZZO, CON VISIBILITA’ A 90 METRI. INOLTRE, RICORDIAMO LAVORI IN CORSO SUL TRATTO tra Vicovaro-Mandela e Carsoli-Oricola fino alle 17:00 DI OGGI. L’INVITO E’ DI PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE.
SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA
A SUD DELLA CAPITALE, SULLA PONTINA DISAGI, IN DIREZIONE ROMA, TRA TOR DE CENCI E IL RACCORDO ANULARE
INFINE, SULL’APPIA CODE TRA SANTA MARIA DELLE MOLE E IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE CENTRO.
DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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