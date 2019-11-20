Viabilità Roma Regione Lazio del 20-11-2019 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL 20 NOVEMBRE 2019 ORE 08:35 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA LA VIABILITA’ SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO ANULARE IN USCITA DA ROMA.
IN DIREZIONE OPPOSTA, VERSO ROMA, CODE TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST.
SULLA FLAMINIA RALLENTAMENTI PER INCIDENTEALL’ALTEZZA DI LABARO IN DIREZIONE GRA
E PASSIAMO PROPRIO AL RACCORDO ANULARE DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E NOMENTANA,
TRAFFICO RALLENTATO SEMPRE IN INTERNA TRA LA CASILINA E LA COLOMBO;
IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA TRA LA ROMA FIUMICINO E L’ARDEATINA,
RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA COMPLANARE DELLA ROMA FIUMICINO, IN DIREZIONE GRA
SULLA A24 ROMA TERAMO SI SEGNALA NEBBIA A BANCHI TRA VICOVARO MANDELA E TAGLIACOZZO, CON VISIBILITA’ A 90 METRI. INOLTRE, RICORDIAMO LAVORI IN CORSO SUL TRATTO tra Vicovaro-Mandela e Carsoli-Oricola fino alle 17:00 DI OGGI. L’INVITO E’ DI PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE.
A SUD DELLA CAPITALE, SULLA PONTINA DISAGI, IN DIREZIONE ROMA, TRA TOR DE CENCI E IL RACCORDO ANULARE
INFINE, SULL’APPIA CODE TRA SANTA MARIA DELLE MOLE E IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE CENTRO.
DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE
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