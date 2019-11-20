Viabilità Roma Regione Lazio del 20-11-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 20 NOVEMBRE 2019 ORE 10:20 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO IN VIA DI NORMALIZZAZIONE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO.
IN APERTURA LA VIABILITA’ SUL RACCORDO ANULARE DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E LA TUSCOLANA,
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA TOR CERVARA E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO
PERMANGONO CODE SULLA FLAMINIA A CAUSA DI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI LABARO IN DIREZIONE GRA
SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA
INFINE, A SUD DELLA CAPITALE, SULLA COLOMBO DISAGI, IN DIREZIONE OSTIA, TRA MALAFEDE E VIA DI ACILIA
DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO E’ TUTTO,AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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