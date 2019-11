Viabilità Roma Regione Lazio del 20-11-2019 ore 11:30

VIABILITÀ DEL 20 NOVEMBRE 2019 ORE 11:20 FLAVIA DONDOLINI

BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE IN CARREGGIATA INTERNA, ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE, SI PROCEDE A RILENTO TRA LA CASILINA E LA TUSCOLANA. RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE.

CIRCOLAZIONE REGOLARE INVECE IN CARREGGIATA ESTERNA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO

PERMANGONO CODE SULLA FLAMINIA A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DI LABARO IN DIREZIONE GRA

SULLA VIA DEL MARE SI SEGNALA SENSO UNICO ALTERNATO E RIDUZIONE DI CARREGGIATA, CAUSA LAVORI, FRA VIA DELLA GENTE SALINATORIA E VITINIA, NELLE DUE DIREZIONI

IN VIA CRISTOFORO COLOMBO RALLENTAMENTI FRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE ROMA

INFINE SULLA PONTINA CODE ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO IN DIREZIONE POMEZIA



