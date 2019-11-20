Viabilità Roma Regione Lazio del 20-11-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 20 NOVEMBRE 2019 ORE 12:20 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DALLA PONTINA DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO IN DIREZIONE POMEZIA
PASSIAMO AL RACCORDO ANULARE DOVE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E LA TUSCOLANA. RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA STESSA DIRAMAZIONE ROMA SUD, DOVE SI REGISTRANO CODE TRA TORRENOVA E IL GRA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DISAGI TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO
SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA VIA DEL MARE SI SEGNALA SENSO UNICO ALTERNATO E RIDUZIONE DI CARREGGIATA, CAUSA LAVORI, FRA VIA DELLA GENTE SALINATORIA E VITINIA, NELLE DUE DIREZIONI
INFINE SULLA NETTUNENSE RALLENTAMENTI TRA PAVONA E CECCHINA NELLE DUE DIREZIONI
DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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