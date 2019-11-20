Viabilità Roma Regione Lazio del 20-11-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 20 NOVEMBRE 2019 ORE 15:20 CLAUDIO VELOCCIA
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA COLOMBO E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA FLAMINIA E SALARIA, E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E CASILINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA FIORENTINI E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA IN DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE
PERCORRENDO VIA CASILINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE E TORRENOVA NEI DUE SENSI DI MARCIA
RIMAMENDO IN VIA CASILINA A SAN CESAREO PER LAVORI SI STA IN CODA TRA VIA MAREMMANA E VIA FILIPPO CORRIDONI IN DIREZIONE VALMONTONE
IN VIA NOMENTANA SI STA IN CODA TRA VIA DI SANT’ALESSANDRO E VIA DANTE DA MAIANO NELLE DUE DIREZIONI
MENTRE IN VIA PRENESTINA SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA
IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
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