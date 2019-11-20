Viabilità Roma Regione Lazio del 20-11-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 20 NOVEMBRE 2019 ORE 16:20 CLAUDIO VELOCCIA
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA FLAMINIA E SALARIA, E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E CASILINA,
RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA LO SVINCOLO PER TOR CERVARA ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE
IN VIA CASSIA SI RALLENTA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA
TRAFFICO RALLENTATO IN VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI
MENTRE IN VIA TIBURTINA SI RALLENTA A SETTEVILLE ALL’ALTEZZA DI VIA DI MARCO SIMONE NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA PRENESTINA SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA
TRAFFICO RALLENTATO IN VIA APPIA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI
MENTRE IN VIA ARDEATINA SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DI VIA DI FIORANELLO NELLE DUE DIREZIONI
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