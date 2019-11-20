Viabilità Roma Regione Lazio del 20-11-2019 ore 17:45
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VIABILITÀ DEL 20 NOVEMBRE 2019 ORE 17:35 CLAUDIO VELOCCIA
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E CASILINA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E TUSCOLANA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA FIORENTINI ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE IN USCITA DALLA CAPITALE
PERCORRENDO VIA TIBURTINA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA SETTEVILLE E VILLANOVA NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA PALOMBARESE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA VIA DI SANTA LUCIA E VIA MONTE BIANCO NELLE DUE DIREZIONI
MENTRE IN VIA NOMENTANA SI STA IN CODA A TOR LUPARA TRA LA NOMENTANA BIS E VIA VALLE DEI CORSI NEI DUE SENSI DI MARCIA
RIMAMENDO IN VIA NOMENTANA TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DI SANT’ALESSANDRO E VIA DANTE DA MAIANO IN DIREZIONE COLLEVERDE
INFINE IN VIA SALARIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI
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