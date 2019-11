Viabilità Roma Regione Lazio del 20-11-2019 ore 18:15

VIABILITÀ DEL 20 NOVEMBRE 2019 ORE 18.05 CLAUDIO VELOCCIA

SUL GRANDE RACCORDO LUNGHE CODE TRA OSTIENSE E ROMA TERAMO IN CARREGGIATA ESTERNA ANCHE PER INCIDENTE

MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA CASSIA BIS E PRENESTINA, LAURENTINA E PONTINA E PIU AVANTI TRA PISANA ED AURELIA

RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO TRA LA TANGENZIALE EST ED IL GRANDE RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE

PERCORRENDO LA ROMA FIUMICINO SI RALLENTA TRA PARCO DE MEDICI ED IL GRANDE RACCORDO IN DIREZIONE FIUMICINO

SULLA VIA DEL MARE SI STA IN CODA TRA SANTA PALOMBA E PAVONA NEI DUE SENSI DI MARCIA

MENTRE IN VIA DEI CASTELLI ROMANI RALLENTAMENTI TRA VIA CAMPOBELLO E LA PONTINA IN DIREZIONE POMEZIA

SULLA STATALE PONTINA LUNGHE CODE TRA SPINACETO ED IL GRANDE RACCORDO IN DIREZIONE EUR

Servizio fornito da Astral