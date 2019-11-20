Viabilità Roma Regione Lazio del 20-11-2019 ore 18:45
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VIABILITÀ DEL 20 NOVEMBRE 2019 ORE 18.35 CLAUDIO VELOCCIA
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA PISANA ED AURELIA IN CARREGGIATA INTERNA
RIMAMENDO IN INTERNA LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA FLAMINIA E PRENESTINA
MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO ROMA FIUMICINO E CASILINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA FIORENTINI ED IL GRANDE RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE
SI RALLENTA SULLA ROMA FIUMICINO ALL’ALTEZZA DI PARCO DE MEDICI IN DIREZIONE FIUMICINO
SULLA STATALE PONTINA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA SPINACETO ED IL GRANDE RACCORDO IN DIREZIONE EUR
PERCORRENDO VIA FLAMINIA PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA PRIMA PORTA E MALBORGHETTO IN DIREZIONE CASTELNUOVO DI PORTO
INFINE IN VIA TIBURTINA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA SETTECAMINI E TIVOLI TERME NEI DUE SENSI DI MARCIA
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