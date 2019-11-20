Viabilità Roma Regione Lazio del 20-11-2019 ore 19:15
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 20 NOVEMBRE 2019 ORE 19.05 CLAUDIO VELOCCIA
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA PISANA ED AURELIA IN CARREGGIATA INTERNA,
RIMAMENDO IN INTERNA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA FLAMINIA E PRENESTINA
MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA LE USCITE LAURENTINA E ROMANINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI RALLENTA TRA PORTONACCIO ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE
SULLA STATALE PONTINA SI STA IN CODA TRA SPINACETO ED IL GRANDE RACCORDO IN DIREZIONE EUR
SULLA REGIONALE NETTUNENSE SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI CECCHINA PAVONA E FRATTOCCHIE NEI DUE SENSI DI MARCIA
TRAFFICO RALLENTATO IN VIA APPIA AD ALBANO LAZIALE TRA VIA CAIROLI E VIA GRAMSCI NELLE DUE DIREZIONI
Servizio fornito da Astral