Viabilità Roma Regione Lazio del 20-11-2019 ore 19:45
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 20 NOVEMBRE 2019 ORE 19.35 CLAUDIO VELOCCIA
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA CODA TRA LA ROMA FIUMICINO E L’OSTIENSE IN CARREGGIATA ESTERNA
RIMANENDO IN ESTERNA PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA LAURENTINA E ROMANINA
MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA TRA BUFALOTTA E ROMA TERAMO E PIU AVANTI TRA LE USCITE PISANA ED AURELIA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA FIORENTINI ED IL GRANDE RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE
PERCORRENDO VIA FLAMINIA PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA PRIMAPORTA E MALBORGHETTO IN DIREZIONE CASTELNUOVO DI PORTO
IN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI TRA VIA DI SANT’ALESSANDRO E VIA DANTE DA MAIANO IN DIREZIONE COLLEVERDE
RIMAMENDO IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA A TOR LUPARA TRA VIA DI SANTA LUCIA E VIA VALLE DEI CORSI NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA PRENESTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA
MENTRE IN VIA CASILINA SI RALLENTA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
Servizio fornito da Astral