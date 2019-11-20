Viabilità Roma Regione Lazio del 20-11-2019 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 20 NOVEMBRE 2019 ORE 20.20 CLAUDIO VELOCCIA
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA LAURENTINA E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE NOMENTANA E ROMA TERAMO
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA FIORENTINI E LO SVICNOLO PER TOR CERVARA IN DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE
PERCORRENDO LA STATALE FLAMINIA PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA PRIMA PORTA E MAL BORGHETTO IN DIREZIONE CASTELNUOVO DI PORTO
SEMPRE PER INCIDENTE, IN VIA CASSIA SI STA IN CODA TRA LA STORTA ED ISOLA FARNESE IN DIREZIONE OLGIATA
TRAFFICO RALLENTATO IN VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA
IN VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE IN DIREZIONE CECCHINA
MENTRE IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
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