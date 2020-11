Viabilità Roma Regione Lazio del 20-11-2020 ore 08:45

VIABILITÀ DEL 20 NOVEMBRE 2020 ORE 08:35 FEDERICO MONTI

ANCORA DISAGI SULLA PONTINA A SEGUITO DI UN INCIDENTE CHE PROVOCA LUNGHE CODE TRA TRIGORIA E VIA DI VALLERANO NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA;

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;

SULLA CASSIA INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO INTENSO NEL TRATTO COMPRESO TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;

TRAFFICO BLOCCATO POI SULLA FLAMINIA TRA LABARO E SEMPRE VIA DEI DUE PONTI QUESTA VOLTA IN ENTRATA;

SI STA IN CODA SULLA NOMENTANA TRA TOR LUPARA E COLLEVERDE VERSO ROMA;

INFINE, TRAFFICO INTENSO SULLA NETTUNENSE TRA FRATTOCCHIE E FONTANA DI PAPA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.

INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, OSSERVIAMO SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE.

A TAL PROPOSITO NELLE DISPOSIZIONI DEL NUOVO DPCM IN VIGORE FINO AL 3 DICEMBRE, RICORDIAMO CHE SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 05.00.

