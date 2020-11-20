Viabilità Roma Regione Lazio del 20-11-2020 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 20 NOVEMBRE 2020 ORE 10:20 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
APRIAMO CON LE CONSOLARI SEGNALANDO RALLENTAMENTI IN TRATTI SALTUARI DELLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
SULLA FLAMINIA PERMANE TRAFFICO INTENSO TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI QUESTA VOLTA IN ENTRATA;
SI STA IN CODA POI SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI E VIA DI TOR CERVARA IN ENTRATA;
TRAFFICO INTENSO SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
SULLA PONTINA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI TRIGORIA IN DIREZIONE ROMA;
RICORDIAMO INOLTRE CHE È RIAPERTA ALLA CIRCOLAZIONE LA REGIONALE 627 DELLA VANDRA PRECEDENTEMENTE CHIUSA PER RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE A SEGUITO DI UNA FRANA AL KM 30+000. PROSEGUONO I LAVORI A CURA DI #ASTRALSPA CON SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO.
PER QUANTO RIGUARDA GLI INTERVENTI CON IMPATTO SULLA VIABILITA’, SEGNALIAMO CHE, CAUSA LAVORI SULLA SALARIA, IL TRAFFICO È DEVIATO SULLE RAMPE DELL’INVERSIONE DI MARCIA ALL’ALTEZZA DI VILLA SPADA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, OSSERVIAMO SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE.
A TAL PROPOSITO NELLE DISPOSIZIONI DEL NUOVO DPCM IN VIGORE FINO AL 3 DICEMBRE, RICORDIAMO CHE SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 05.00.
PER TUTTI I DETTAGLI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO E LE NOSTRE PAGINE SOCIAL.
DA FEDERICO MONTI AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral