Viabilità Roma Regione Lazio del 20-11-2020 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 20 NOVEMBRE 2020 ORE 20:20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
A LARIANO PERCORRENDO LA PROVINCIALE ARIANA SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DI VIA SANDRO PERTINI NEI DUE SENSI DI MARCIA
A CISTERNA DI LATINA PERCORRENDO VIA APPIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI VIA NETTUNO NELLE DUE DIREZIONI
RIMANENDO IN VIA APPIA A BORGO FAITI TRAFFICO RALLENTATO IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA REGIONALE DEI MONTI LEPINI NEI DUE SENSI DI MARCIA
A FROSINONE SI STA IN CODA IN VIA ALDO MORO TRA VIA ARNO E PIAZZA DE MATTEIS IN DIREZIONE CASILINA
CI SPOSTIAMO A RIETI SULLA REGIONALE 4BIS DEL TERMINILLO DOVE SI STA IN CODA TRA PIAZZALE VETERANI DELLO SPORT E VIA PALMIRO TOGLIATTI IN DIREZIONE SALARIA
INFINE IN PROVINCIA DI VITERBO SI RALLENTA A CIVITA CASTELLANA IN VIALE REPUBBLICA TRA VIA MAZZINI E LA PROVINCIALE CENCIANO IN DIREZIONE CORCHIANO
PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, OSSERVIAMO SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE.
,RICORDIAMO CHE SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 05.00.
PER TUTTI I DETTAGLI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO E LE NOSTRE PAGINE SOCIAL.
DA CLAUDIO VELOCCIA E ASTRAL INFOMOBILITA E’ TUTTO
Servizio fornito da Astral