Viabilità Roma Regione Lazio del 20-11-2021 ore 09:30
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VIABILITÀ DEL 20 NOVEMBRE 2021 ORE 09.20 MARCO CILUFFO
BEN TROVATI DALLA SALA OPERATIVA DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
REGOLARE LA CIRCOLAZIONE SUL RACCORDO E LE MAGGIORI STRADE DEL TERRITORIO
PRESTARE ATTENZIONE A UN VEICOLO RIBALTATO IN CORSIA DI MARCIA LENTA
SULL’AUTOSTRADA A1 ROMA NAPOLI
TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E GUIDONIA MONTECELIO
IN DIREZIONE DI NAPOLI
SEGNALATE CODE
NELLE DUE DIREZIONI
SULLA VIA PRENESTINA
ALTEZZA VIA DI TORRENOVA
POSSIBILI DISAGI PER UNA
MANIFESTAZIONE
NEL CENTRO DI ROMA CON INIZIO ALLE ORE 10
CON DISAGI E CHIUSURA AL TRAFFICO
VIA DEI CERCHI E PIAZZA DELLA VERITà
CON CONSEGUENTE DEVIAZIONE DI ALCUNE LINEE BUS DI ZONA
TRASPORTO PUBBLICO
SONO IN STRADA I BUS DELLE LINEE S DI ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO IN COLLABORAZIONE CON ATAC E ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ.
RICORDIAMO CHE PER LAVORI SU VIA FLAMINIA LA LINEA S03 BELLE ARTI È DEVIATA FINO AL 3 DICEMBRE
BENE è TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE A PIU’ TARDI CON I NUOVI AGGIORNAMENTI
Servizio fornito da Astral