Viabilità Roma Regione Lazio del 20-11-2021 ore 09:30

VIABILITÀ DEL 20 NOVEMBRE 2021 ORE 09.20 MARCO CILUFFO

BEN TROVATI DALLA SALA OPERATIVA DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE MARCO CILUFFO

REGOLARE LA CIRCOLAZIONE SUL RACCORDO E LE MAGGIORI STRADE DEL TERRITORIO

PRESTARE ATTENZIONE A UN VEICOLO RIBALTATO IN CORSIA DI MARCIA LENTA

SULL’AUTOSTRADA A1 ROMA NAPOLI

TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E GUIDONIA MONTECELIO

IN DIREZIONE DI NAPOLI

SEGNALATE CODE

NELLE DUE DIREZIONI

SULLA VIA PRENESTINA

ALTEZZA VIA DI TORRENOVA

POSSIBILI DISAGI PER UNA

MANIFESTAZIONE

NEL CENTRO DI ROMA CON INIZIO ALLE ORE 10

CON DISAGI E CHIUSURA AL TRAFFICO

VIA DEI CERCHI E PIAZZA DELLA VERITà

CON CONSEGUENTE DEVIAZIONE DI ALCUNE LINEE BUS DI ZONA

TRASPORTO PUBBLICO

SONO IN STRADA I BUS DELLE LINEE S DI ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO IN COLLABORAZIONE CON ATAC E ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ.

RICORDIAMO CHE PER LAVORI SU VIA FLAMINIA LA LINEA S03 BELLE ARTI È DEVIATA FINO AL 3 DICEMBRE

BENE è TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE A PIU’ TARDI CON I NUOVI AGGIORNAMENTI

