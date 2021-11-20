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Viabilità Roma Regione Lazio del 20-11-2021 ore 09:30

di - 20 Novembre 2021 - 9:30

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    VIABILITÀ DEL 20 NOVEMBRE 2021 ORE 09.20 MARCO CILUFFO
    BEN TROVATI DALLA SALA OPERATIVA DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
    REGOLARE LA CIRCOLAZIONE SUL RACCORDO E LE MAGGIORI STRADE DEL TERRITORIO
    PRESTARE ATTENZIONE A UN VEICOLO RIBALTATO IN CORSIA DI MARCIA LENTA
    SULL’AUTOSTRADA A1 ROMA NAPOLI
    TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E GUIDONIA MONTECELIO
    IN DIREZIONE DI NAPOLI
    SEGNALATE CODE
    NELLE DUE DIREZIONI
    SULLA VIA PRENESTINA
    ALTEZZA VIA DI TORRENOVA
    POSSIBILI DISAGI PER UNA
    MANIFESTAZIONE
    NEL CENTRO DI ROMA CON INIZIO ALLE ORE 10
    CON DISAGI E CHIUSURA AL TRAFFICO
    VIA DEI CERCHI E PIAZZA DELLA VERITà
    CON CONSEGUENTE DEVIAZIONE DI ALCUNE LINEE BUS DI ZONA
    TRASPORTO PUBBLICO
    SONO IN STRADA I BUS DELLE LINEE S DI ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO IN COLLABORAZIONE CON ATAC E ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ.
    RICORDIAMO CHE PER LAVORI SU VIA FLAMINIA LA LINEA S03 BELLE ARTI È DEVIATA FINO AL 3 DICEMBRE
    BENE è TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE A PIU’ TARDI CON I NUOVI AGGIORNAMENTI
    Servizio fornito da Astral

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