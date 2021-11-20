Viabilità Roma Regione Lazio del 20-11-2021 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 20 NOVEMBRE 2021 ORE 12.20 MARCO CILUFFO
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ
IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
INIZIAMO SUL RACCORDO
SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA
ALTEZZA SVINCOLO PNTINA E APPIA
IN INTERNA STESSA SITUAZIONE ALTEZZA USCITA LABARO
SEGNALATE CODE PER TRAFFICO
NELLE DUE DIREZIONI
SULLA CASSIA
TRA LA LOCALITA OLGIATA E LA GIUSTINIANA
IN USCITA SULLA SALARIA
UN INCIDENTE PROVOCA CODE
DALLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
SINO AL RACCORDO
CI SPOSTIAMO ACIVITAVECHIA
SEGNALATI CANTIERI ATTIVI
SULL AUTOSTRADA A12 ROMA CIVITAVECCHIA
CON CODE TRA SANTA SEVERA E CIVITAVECCHIA SUD
VERSO TARQUINIA
TRASPORTO CAPITOLINO
RICORDIAMO PER LA GIORNATA DI OGGI LA LINEA TRAM 3
A CAUSA DI INTERVENTO TECNICO
FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO, È SOSTITUITA DA BUS SULL’INTERA TRATTA
RICORDIAMO CHE FINO AL 15 APRILE 2022 È IN VIGORE L’OBBLIGO DI CATENE DA NEVE A BORDO O DI PNEUMATICI INVERNALI SU TUTTE LE STRADE REGIONALI AD ESCLUSIONE DEI CICLOMOTORI A DUE RUOTE E MOTOCICLI.
è TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Servizio fornito da Astral