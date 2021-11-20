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Viabilità Roma Regione Lazio del 20-11-2021 ore 12:30

di - 20 Novembre 2021 - 12:30

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    VIABILITÀ DEL 20 NOVEMBRE 2021 ORE 12.20 MARCO CILUFFO
    UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ
    IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
    INIZIAMO SUL RACCORDO
    SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA
    ALTEZZA SVINCOLO PNTINA E APPIA
    IN INTERNA STESSA SITUAZIONE ALTEZZA USCITA LABARO
    SEGNALATE CODE PER TRAFFICO
    NELLE DUE DIREZIONI
    SULLA CASSIA
    TRA LA LOCALITA OLGIATA E LA GIUSTINIANA
    IN USCITA SULLA SALARIA
    UN INCIDENTE PROVOCA CODE
    DALLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
    SINO AL RACCORDO
    CI SPOSTIAMO ACIVITAVECHIA
    SEGNALATI CANTIERI ATTIVI
    SULL AUTOSTRADA A12 ROMA CIVITAVECCHIA
    CON CODE TRA SANTA SEVERA E CIVITAVECCHIA SUD
    VERSO TARQUINIA
    TRASPORTO CAPITOLINO
    RICORDIAMO PER LA GIORNATA DI OGGI LA LINEA TRAM 3
    A CAUSA DI INTERVENTO TECNICO
    FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO, È SOSTITUITA DA BUS SULL’INTERA TRATTA
    RICORDIAMO CHE FINO AL 15 APRILE 2022 È IN VIGORE L’OBBLIGO DI CATENE DA NEVE A BORDO O DI PNEUMATICI INVERNALI SU TUTTE LE STRADE REGIONALI AD ESCLUSIONE DEI CICLOMOTORI A DUE RUOTE E MOTOCICLI.
    è TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE
    Servizio fornito da Astral

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