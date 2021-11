Viabilità Roma Regione Lazio del 20-11-2021 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 20 NOVEMBRE 2021 ORE 12.20 MARCO CILUFFO

UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ

INIZIAMO SUL RACCORDO

SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA

ALTEZZA SVINCOLO PNTINA E APPIA

IN INTERNA STESSA SITUAZIONE ALTEZZA USCITA LABARO

SEGNALATE CODE PER TRAFFICO

NELLE DUE DIREZIONI

SULLA CASSIA

TRA LA LOCALITA OLGIATA E LA GIUSTINIANA

IN USCITA SULLA SALARIA

UN INCIDENTE PROVOCA CODE

DALLA MOTORIZZAZIONE CIVILE

SINO AL RACCORDO

CI SPOSTIAMO ACIVITAVECHIA

SEGNALATI CANTIERI ATTIVI

SULL AUTOSTRADA A12 ROMA CIVITAVECCHIA

CON CODE TRA SANTA SEVERA E CIVITAVECCHIA SUD

VERSO TARQUINIA

TRASPORTO CAPITOLINO

RICORDIAMO PER LA GIORNATA DI OGGI LA LINEA TRAM 3

A CAUSA DI INTERVENTO TECNICO

FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO, È SOSTITUITA DA BUS SULL’INTERA TRATTA

RICORDIAMO CHE FINO AL 15 APRILE 2022 È IN VIGORE L’OBBLIGO DI CATENE DA NEVE A BORDO O DI PNEUMATICI INVERNALI SU TUTTE LE STRADE REGIONALI AD ESCLUSIONE DEI CICLOMOTORI A DUE RUOTE E MOTOCICLI.

è TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Servizio fornito da Astral