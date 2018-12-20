Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2018 ore 07:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 20 DICEMBRE 2018 ORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO IN PROGRESSIVO AUMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’;
VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL QUADRANTE NORD; IN VIA FLAMINIA CODE TRA PRIMA PORTA E VIA DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO; STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA, TRA VIA DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE;
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI SONO FORMATE LUNGHE CODE A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE FINO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST;
PROPRIO SUL RACCORDO LA CIRCOLAZIONE E’ GIA’ SOSTENUTA IN CARREGGIATA INTERNA, CON CODE TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; SULLA STESSA APPIA SI PROCEDE A RILENTO TRA IL BIVIO PER VIA DEI LAGHI E IL RACCORDO;
TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA PONTINA, TRA POMEZIA NORD E CASTEL DI DECIMA SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’;
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER ORA E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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