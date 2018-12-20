Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2018 ore 08:45
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VIABILITA’ LAZIO DEL 20 DICEMBRE 2018 ORE 8.35 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO IL TRAFFICO SI STA INTENSIFICANDO SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’;
PARTENDO DAL QUADRANTE NORD CI SONO CODE IN VIA FLAMINIA TRA PRIMA PORTA E VIA DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO; STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA, TRA VIA DI VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST;
IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE SI SONO FORMATI INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE FINO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST;
PROPRIO SUL RACCORDO LA CIRCOLAZIONE E’ SOSTENUTA SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE: IN ESTERNA TRA LE USCITE PRENESTINA E TIBURTINA, PROSEGUENDO TRA TRIONFALE E AURELIA; IN INTERNA TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E TIBURTINA, PIU’ AVANTI TRA CASILINA E APPIA; SULLA STESSA APPIA SI PROCEDE A RILENTO TRA IL BIVIO PER VIA DEI LAGHI E IL RACCORDO;
RESTANDO NEL QUADRANTE SUD TRAFFICO INTENSO SULLA ROMA FIUMICINO, TRA IL RACCORDO E VIALE ISACCO NEWTON VERSO L’EUR; RALLENTAMENTI ANCHE SULLA PONTINA, TRA CASTEL ROMANO E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’;
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER ORA E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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