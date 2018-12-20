Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2018 ore 09:45
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VIABILITA’ LAZIO DEL 20 DICEMBRE 2018 ORE 9.35 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE;
IN DIREZIONE DEL CENTRO INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, A PARTIRE DA VIA TOGLIATTI FINO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST;
NEL QUADRANTE NORD CODE IN VIA FLAMINIA TRA PRIMA PORTA E VIA DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO; STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA, TRA VIA DI VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST;
TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL RACCORDO ANULARE IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE: IN ESTERNA TRA LE USCITE ROMA FIUMICINO E ARDEATINA, PRENESTINA E TIBURTINA, E PROSEGUENDO TRA TRIONFALE E AURELIA; IN INTERNA TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E TIBURTINA, E TRA CASILINA E APPIA; SULLA STESSA APPIA SI PROCEDE A RILENTO TRA IL BIVIO PER VIA DEI LAGHI E IL RACCORDO;
RESTANDO NEL QUADRANTE SUD CIRCOLAZIONE SOSTENUTA LUNGO LA ROMA FIUMICINO, TRA PARCO DEI MEDICI E VIALE ISACCO NEWTON SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’;
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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