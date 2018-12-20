Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2018 ore 10:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 20 DICEMBRE 2018 ORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
IL TRAFFICO RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LE USCITE ROMA FIUMICINO E VIA DEL MARE, PROSEGUENDO TRA APPIA E TUSCOLANA; IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA PISANA E TRIONFALE, PIU’ AVANTI TRA CASILINA E LA STESSA APPIA;
IN DIREZIONE DEL CENTRO INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, A PARTIRE DA VIA TOGLIATTI FINO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST;
NEL QUADRANTE NORD CODE IN VIA FLAMINIA TRA PRIMA PORTA E VIA DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO; STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA, TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE EST;
NEL QUADRANTE SUD RALLENTAMENTI SULLA ROMA FIUMICINO, ALL’ALTEZZA DI VIALE ISACCO NEWTON SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’;
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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