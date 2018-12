Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2018 ore 11:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 20 DICEMBRE 2018 ORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI

IL TRAFFICO RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LE USCITE VIA DEL MARE E TUSCOLANA; IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO A PARTIRE DALL’USCITA PER VIA TRIONFALE FINO ALLA SALARIA, PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E ROMA TERAMO;

SULLA STESSA ROMA TERAMO PERMANGONO INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO, A PARTIRE DA VIA FIORENTINI FINO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST;

RIGUARDO ALLE CONSOLARI RALLENTAMENTI IN VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO; STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA, TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE EST;

NEL QUADRANTE SUD RALLENTAMENTI SULLA ROMA FIUMICINO, ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DEL RACCORDO.

