Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2018 ore 12:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 20 DICEMBRE 2018 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
IL TRAFFICO RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO CON CODE A TRATTI A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA ROMANINA; IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA;
RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST;
RIGUARDO ALLE CONSOLARI PERMANGONO CODE IN VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO; STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA, TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE EST;
NEL QUADRANTE SUD RALLENTAMENTI SULLA ROMA FIUMICINO, ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DEL RACCORDO.
IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA RESTA CHIUSA LA STAZIONE REPUBBLICA, DOVE PROSEGUONO I RILIEVI A SEGUITO DELL’INCIDENTE AVVENUTO LO SCORSO 23 OTTOBRE; I TRENI TRANSITANO SENZA EFFETTUARE LA FERNMATA; IN ALTERNATIVA E’ POSSIBILE UTILIZZARE LA VICINA STAZIONE TERMINI
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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